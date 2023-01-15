Медведчук назвал два возможных исхода конфликта на Украине

Украинский конфликт может перейти в мировую войну или ядерный конфликт, либо же он разрешится, если стороны начнут учитывать интересы друг друга. Так считает оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
«Теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон», — указал он, передают «Известия». По его словам, украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, либо будет локализован и разрешен.
Медведчук отметил, что сегодня украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют, а это значит, что большинство политиков США и Европы никакого мира Украине не хотят. Он подчеркнул, что вовсе не значит, что украинцы не хотят мира, «просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали». «Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», — констатировал политический деятель. «Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», — заключил депутат.
Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о том, что конфликт на Украине разрешится, когда Россия удалит «раковую опухоль», которой стала Украина в руках Запада, а также вынудит западные страны прекратить вооружать украинских военных. Он отметил, что на данный момент переговоры — это «наихудший из возможных вариантов действий».
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Украинский конфликт может перейти в мировую войну или ядерный конфликт, либо же он разрешится, если стороны начнут учитывать интересы друг друга. Так считает оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук. «Теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон», — указал он, передают «Известия». По его словам, украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, либо будет локализован и разрешен. Медведчук отметил, что сегодня украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют, а это значит, что большинство политиков США и Европы никакого мира Украине не хотят. Он подчеркнул, что вовсе не значит, что украинцы не хотят мира, «просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали». «Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», — констатировал политический деятель. «Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», — заключил депутат. Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о том, что конфликт на Украине разрешится, когда Россия удалит «раковую опухоль», которой стала Украина в руках Запада, а также вынудит западные страны прекратить вооружать украинских военных. Он отметил, что на данный момент переговоры — это «наихудший из возможных вариантов действий».