Источник: полпред, которого уволил Куйвашев, удержится во власти

Глава Западного округа Свердловской области станет советником замгубернатора

16 января 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Виталий Вольф, по данным инсайдеров, пока не уходит на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель Западного управленческого округа Виталий Вольф, который в феврале уйдет в отставку, останется в системе власти Свердловской области. Как сообщили URA.RU два источника, 69-летний чиновник может стать общественным советником замгубернатора Азата Салихова, отвечающего за взаимодействие с силовиками. По неофициальным данным, решение уже одобрил глава региона Евгений Куйвашев. Смена власти в администрации Западного округа началась в конце декабря. Вольф, возглавляющий территорию с 2011 года, написал заявление об уходе: в начале февраля ему исполнится 70 лет, и занимать руководящий пост во власти ему будет запрещено по закону. Куйвашев позволил своему полпреду доработать месяц — последний рабочий день Вольфа, по данным URA.RU, будет 31 января. Новость по теме Свердловский губернатор уволил своего полпреда Карьера чиновника, однако, на этом не закончится. Как заверил собеседник, близкий к областному правительству, Вольфа решено сохранить в команде Куйвашева. «Обсуждается, что он будет назначен советником Салихова на общественных началах. Они давно знакомы, успешно работали в связке. Этот вариант уже предложен губернатору, он поддерживает», — пересказал инсайдер. Помимо силового блока, Салихов много лет курирует западные муниципалитеты области. Именно на этой почве они близко сработались с Вольфом, пояснил источник, знающий и полпреда, и замгубернатора. В новом статусе Вольф сможет продолжить присматривать за Западным округом. «Многие ждали, что его сделают советником губернатора. Но тогда [у Вольфа] была бы не та вовлеченность, как в работе с Салиховым», — уточнил источник. Сам Салихов в разговоре с URA.RU подтвердил, что такая возможность сейчас рассматривается. По словам замгубернатора, он бы хотел «заполучить такого советника в лице Виталия Александровича». Оперативно связаться с Вольфом корреспонденту не удалось. Виталий Вольф возглавляет Западный округ с 2011 года — на пост управляющего его назначал еще предыдущий губернатор Александр Мишарин. До перехода в округ чиновник был мэром Первоуральска (2000-2008), а еще раньше, с 1970 года, работал на Первоуральском новотрубном заводе. В честь 65-летия Вольфа губернатор Куйвашев награждал его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель Западного управленческого округа Виталий Вольф, который в феврале уйдет в отставку, останется в системе власти Свердловской области. Как сообщили URA.RU два источника, 69-летний чиновник может стать общественным советником замгубернатора Азата Салихова, отвечающего за взаимодействие с силовиками. По неофициальным данным, решение уже одобрил глава региона Евгений Куйвашев. Смена власти в администрации Западного округа началась в конце декабря. Вольф, возглавляющий территорию с 2011 года, написал заявление об уходе: в начале февраля ему исполнится 70 лет, и занимать руководящий пост во власти ему будет запрещено по закону. Куйвашев позволил своему полпреду доработать месяц — последний рабочий день Вольфа, по данным URA.RU, будет 31 января. Карьера чиновника, однако, на этом не закончится. Как заверил собеседник, близкий к областному правительству, Вольфа решено сохранить в команде Куйвашева. «Обсуждается, что он будет назначен советником Салихова на общественных началах. Они давно знакомы, успешно работали в связке. Этот вариант уже предложен губернатору, он поддерживает», — пересказал инсайдер. Помимо силового блока, Салихов много лет курирует западные муниципалитеты области. Именно на этой почве они близко сработались с Вольфом, пояснил источник, знающий и полпреда, и замгубернатора. В новом статусе Вольф сможет продолжить присматривать за Западным округом. «Многие ждали, что его сделают советником губернатора. Но тогда [у Вольфа] была бы не та вовлеченность, как в работе с Салиховым», — уточнил источник. Сам Салихов в разговоре с URA.RU подтвердил, что такая возможность сейчас рассматривается. По словам замгубернатора, он бы хотел «заполучить такого советника в лице Виталия Александровича». Оперативно связаться с Вольфом корреспонденту не удалось. Виталий Вольф возглавляет Западный округ с 2011 года — на пост управляющего его назначал еще предыдущий губернатор Александр Мишарин. До перехода в округ чиновник был мэром Первоуральска (2000-2008), а еще раньше, с 1970 года, работал на Первоуральском новотрубном заводе. В честь 65-летия Вольфа губернатор Куйвашев награждал его знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.