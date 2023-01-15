15 января 2023

В ХМАО вице-мэром назначили бывшего главу полиции

В Урае вице-мэром по безопасности назначили экс-главу полиции Родиона Капустина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Кресло вице-мэра занял Родион Капустин Фото:

В Урае (ХМАО) заместителем мэра назначили Родиона Капустина, который возглавлял в городе полицию. Чиновник будет курировать вопросы безопасности муниципалитета. Об этом сообщили в городской администрации.

«Заместителем главы города Урай назначен Родион Капустин. В его ведении будут направления общественной безопасности, антитеррористической защищенности, информационных технологий и связи. С 1995 года Родион Капустин находился на службе в органах внутренних дел Российской Федерации на протяжении более двух десятилетий, с 2016 по 2020 год возглавлял ОМВД России по городу Ураю», — говорится на сайте мэрии.

Капустин также возглавлял объединенную структуру городских спортивных учреждений. Чиновник имеет высшее образование, он закончил Тюменский Юридический институт МВД и прошел переподготовку в области госуправления.

Ранее URA.RU писало о готовящемся назначении Капустина на должность. Тогда о кадровых перестановках сообщали источники агентства.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Урае (ХМАО) заместителем мэра назначили Родиона Капустина, который возглавлял в городе полицию. Чиновник будет курировать вопросы безопасности муниципалитета. Об этом сообщили в городской администрации. «Заместителем главы города Урай назначен Родион Капустин. В его ведении будут направления общественной безопасности, антитеррористической защищенности, информационных технологий и связи. С 1995 года Родион Капустин находился на службе в органах внутренних дел Российской Федерации на протяжении более двух десятилетий, с 2016 по 2020 год возглавлял ОМВД России по городу Ураю», — говорится на сайте мэрии. Капустин также возглавлял объединенную структуру городских спортивных учреждений. Чиновник имеет высшее образование, он закончил Тюменский Юридический институт МВД и прошел переподготовку в области госуправления. Ранее URA.RU писало о готовящемся назначении Капустина на должность. Тогда о кадровых перестановках сообщали источники агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...