В ХМАО вице-мэром назначили бывшего главу полиции

В Урае вице-мэром по безопасности назначили экс-главу полиции Родиона Капустина

16 января 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Кресло вице-мэра занял Родион Капустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае (ХМАО) заместителем мэра назначили Родиона Капустина, который возглавлял в городе полицию. Чиновник будет курировать вопросы безопасности муниципалитета. Об этом сообщили в городской администрации. «Заместителем главы города Урай назначен Родион Капустин. В его ведении будут направления общественной безопасности, антитеррористической защищенности, информационных технологий и связи. С 1995 года Родион Капустин находился на службе в органах внутренних дел Российской Федерации на протяжении более двух десятилетий, с 2016 по 2020 год возглавлял ОМВД России по городу Ураю», — говорится на сайте мэрии. Капустин также возглавлял объединенную структуру городских спортивных учреждений. Чиновник имеет высшее образование, он закончил Тюменский Юридический институт МВД и прошел переподготовку в области госуправления. Ранее URA.RU писало о готовящемся назначении Капустина на должность. Тогда о кадровых перестановках сообщали источники агентства.

В Урае (ХМАО) заместителем мэра назначили Родиона Капустина, который возглавлял в городе полицию. Чиновник будет курировать вопросы безопасности муниципалитета. Об этом сообщили в городской администрации. «Заместителем главы города Урай назначен Родион Капустин. В его ведении будут направления общественной безопасности, антитеррористической защищенности, информационных технологий и связи. С 1995 года Родион Капустин находился на службе в органах внутренних дел Российской Федерации на протяжении более двух десятилетий, с 2016 по 2020 год возглавлял ОМВД России по городу Ураю», — говорится на сайте мэрии. Капустин также возглавлял объединенную структуру городских спортивных учреждений. Чиновник имеет высшее образование, он закончил Тюменский Юридический институт МВД и прошел переподготовку в области госуправления. Ранее URA.RU писало о готовящемся назначении Капустина на должность. Тогда о кадровых перестановках сообщали источники агентства.