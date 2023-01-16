Уральский бизнес высказал министру две главные претензии по проекту сухого порта в Екатеринбурге

16 января 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге состоялся первый круглый стол с участием министра и представителей отрасли по проекту сухого порта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концепция проекта «Сухой порт» в Екатеринбурге в том виде, в котором она существует — не совсем понятна, и следует ее доработать. С таким предложением к министру экономики и территориального развития Свердловской области Руслану Садыкову обратились представители автомобильного и железнодорожного транспорта, а также логистических структур. О том, как прошел первый круглый стол по обсуждению проекта сухого порта, URA.RU сообщил источник, присутствовавший на встрече. «Обсуждение было обширное и заняло 2,5 часа. К концепции, которую готовит министерство экономики, было много вопросов. Претензий как таковых не было, но участники высказали мнение, что существующая концепция не дает ответ на вопрос о том, что такое сухой порт, как он формируется», — рассказал собеседник. Участников встречи интересовало, какие будут цепочки взаимодействия между разными видами транспорта, как они будут организовываться в будущем, ведь на сегодня в Свердловской области и в Екатеринбурге, в частности, довольно развита терминальная сеть, и город уже можно называть сухим портом. Другое дело, что логистически он не объединен в единое целое, а как объединять — концепция не дает ответ на этот вопрос. Еще один вопрос, который вызвал бурное обсуждение, был связан с кадрами — молодых специалистов в логистических структурах не хватает. Прозвучало, что в вузах уже занимаются подготовкой кадров, но конкретики по тому, когда они появятся на рынке и хватит ли их, не было. Дату следующей встречи по проекту сухого порта не обозначили, но министр экономики Руслан Садыков отметил, что встреча была полезной и позитивной, и предложил периодически устраивать такие круглые столы. В июле 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт под Екатеринбургом. Он даст возможность быстро обрабатывать и транспортировать железнодорожные и автомобильные грузы. 1 ноября открыли первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Концепция проекта «Сухой порт» в Екатеринбурге в том виде, в котором она существует — не совсем понятна, и следует ее доработать. С таким предложением к министру экономики и территориального развития Свердловской области Руслану Садыкову обратились представители автомобильного и железнодорожного транспорта, а также логистических структур. О том, как прошел первый круглый стол по обсуждению проекта сухого порта, URA.RU сообщил источник, присутствовавший на встрече. «Обсуждение было обширное и заняло 2,5 часа. К концепции, которую готовит министерство экономики, было много вопросов. Претензий как таковых не было, но участники высказали мнение, что существующая концепция не дает ответ на вопрос о том, что такое сухой порт, как он формируется», — рассказал собеседник. Участников встречи интересовало, какие будут цепочки взаимодействия между разными видами транспорта, как они будут организовываться в будущем, ведь на сегодня в Свердловской области и в Екатеринбурге, в частности, довольно развита терминальная сеть, и город уже можно называть сухим портом. Другое дело, что логистически он не объединен в единое целое, а как объединять — концепция не дает ответ на этот вопрос. Еще один вопрос, который вызвал бурное обсуждение, был связан с кадрами — молодых специалистов в логистических структурах не хватает. Прозвучало, что в вузах уже занимаются подготовкой кадров, но конкретики по тому, когда они появятся на рынке и хватит ли их, не было. Дату следующей встречи по проекту сухого порта не обозначили, но министр экономики Руслан Садыков отметил, что встреча была полезной и позитивной, и предложил периодически устраивать такие круглые столы. В июле 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт под Екатеринбургом. Он даст возможность быстро обрабатывать и транспортировать железнодорожные и автомобильные грузы. 1 ноября открыли первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла.