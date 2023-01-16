WSJ раскрыла, как Запад мог предотвратить СВО одним действием

WSJ: США могли предотвратить СВО, если бы увидели Россию такой, какая она есть

16 января 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

РФ достигает целей любым путем, написали в The Wall Street Journal Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могли предотвратить начало украинского конфликта, если бы увидели Россию такой, какая она есть, а именно, что эта страна достигает своих целей любым путем. Об этом написали в The Wall Street Journal. «Конфликт на Украине можно было бы предотвратить, если бы США увидели Россию такой, какая она есть», — написал автор статьи Дэвид Саттер. Он отметил, что в РФ достигают своих целей любым путем, как в политике, так и в военных действиях. Так, например, он вспомнил о политике бывшего президента России Бориса Ельцина, пути главы РФ Владимира Путина к своему посту, а также Чеченскую войну. Он подчеркнул, что Штатам следовало и раньше заметить это. «Но Россия не раскрывает своих тайн добровольно, и никто так не слеп, как те, кто не хочет видеть», — подытожил журналист. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин обозначил целями СВО защиту мирного населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

США могли предотвратить начало украинского конфликта, если бы увидели Россию такой, какая она есть, а именно, что эта страна достигает своих целей любым путем. Об этом написали в The Wall Street Journal. «Конфликт на Украине можно было бы предотвратить, если бы США увидели Россию такой, какая она есть», — написал автор статьи Дэвид Саттер. Он отметил, что в РФ достигают своих целей любым путем, как в политике, так и в военных действиях. Так, например, он вспомнил о политике бывшего президента России Бориса Ельцина, пути главы РФ Владимира Путина к своему посту, а также Чеченскую войну. Он подчеркнул, что Штатам следовало и раньше заметить это. «Но Россия не раскрывает своих тайн добровольно, и никто так не слеп, как те, кто не хочет видеть», — подытожил журналист. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Путин обозначил целями СВО защиту мирного населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.