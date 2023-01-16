СК завел дело из-за холода в общежитии медколледжа в Кыштыме

Дело возбуждено по статье о халатности Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалоб студентов медицинского колледжа в Кыштыме (Челябинская область) на холод в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Ведется следствие», — сообщили URA.RU в следственном управлении.

Студенты медицинского колледжа в декабре пожаловались руководству учебного заведения, что с наступлением холодов температура воздуха в общежитии не поднимается выше 10 градусов. Это происходит из-за старых окон, из которых поступает холодный воздух с улицы. При этом студентам не разрешают пользоваться электрическими обогревателями из соображений пожарной безопасности. Руководство вуза их жалобы проигнорировало, после чего они обратились к губернатору Алексею Текслеру через паблик «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Чебаркуле в классах и столовой школы № 76 температура воздуха не поднимается выше 14 градусов тепла. Прокуратура обязала местные власти разобраться с ситуацией.