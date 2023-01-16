Житель Магнитогорска ранил посетителя магазина бутылкой. Фото

16 января 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Дебошира передали полиции Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал на посетителя пивного магазина с бутылкой и ранил его. Дебошира задержали, сообщили в охранном предприятии «Право роста». «В одном из пивных магазинов мужчина в состоянии опьянения кидался бутылками, разбил входную дверь и нанес колотую рану другому посетителю. Был задержан нашим экипажем группы быстрого реагирования», — рассказали в охранной организации. Там добавили, что задержанный передан полиции. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Собака укусила одного из клиентов торговой точки, ее хозяйку задержали. Паблик «Право Роста» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «Право Роста» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал на посетителя пивного магазина с бутылкой и ранил его. Дебошира задержали, сообщили в охранном предприятии «Право роста». «В одном из пивных магазинов мужчина в состоянии опьянения кидался бутылками, разбил входную дверь и нанес колотую рану другому посетителю. Был задержан нашим экипажем группы быстрого реагирования», — рассказали в охранной организации. Там добавили, что задержанный передан полиции. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Собака укусила одного из клиентов торговой точки, ее хозяйку задержали.