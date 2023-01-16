Житель Магнитогорска ранил посетителя магазина бутылкой. Фото

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Дебошира передали полиции Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал на посетителя пивного магазина с бутылкой и ранил его. Дебошира задержали, сообщили в охранном предприятии «Право роста».

«В одном из пивных магазинов мужчина в состоянии опьянения кидался бутылками, разбил входную дверь и нанес колотую рану другому посетителю. Был задержан нашим экипажем группы быстрого реагирования», — рассказали в охранной организации.

Там добавили, что задержанный передан полиции. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Собака укусила одного из клиентов торговой точки, ее хозяйку задержали.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал на посетителя пивного магазина с бутылкой и ранил его. Дебошира задержали, сообщили в охранном предприятии «Право роста». «В одном из пивных магазинов мужчина в состоянии опьянения кидался бутылками, разбил входную дверь и нанес колотую рану другому посетителю. Был задержан нашим экипажем группы быстрого реагирования», — рассказали в охранной организации. Там добавили, что задержанный передан полиции. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Собака укусила одного из клиентов торговой точки, ее хозяйку задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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