С собачницей будут разбираться правоохранительные органы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 10 января пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Право Роста», собака укусила одного из мужчин за ногу.

«Женщина в состоянии опьянения отказывалась покидать продуктовый магазин. При этом она намеренно натравливала свою собаку на окружающих. В итоге собака покусала посетителя», — сообщили в пресс-службе охранной компании.

Там отметили, что сотрудники компании задержали женщину, и передали ее сотрудникам полиции. Мужчину же, на которого накинулась собака, отправили в больницу. Ему оказали необходимую помощь.

Помимо домашних собак, которых хозяева сами зачастую натравливают на окружающих, в Челябинской области жителей терроризируют стаи бродячих псов. После серии подобных нападений, на чиновников Коркинского муниципального округа, по указанию главы СК Александра Бастрыкина, завели уголовное дело. Сами же чиновники говорят, что в закон «Об ответственном обращении с животными» связывает им руки.

Пьяная женщина натравила свою бойцовскую собаку на окружающих Фото: группа «Право Роста» в «ВКонтакте»