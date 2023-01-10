В Магнитогорске пьяная посетительница магазина натравила собаку на других покупателей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
С собачницей будут разбираться правоохранительные органы Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 10 января пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Право Роста», собака укусила одного из мужчин за ногу.

«Женщина в состоянии опьянения отказывалась покидать продуктовый магазин. При этом она намеренно натравливала свою собаку на окружающих. В итоге собака покусала посетителя», — сообщили в пресс-службе охранной компании.

Там отметили, что сотрудники компании задержали женщину, и передали ее сотрудникам полиции. Мужчину же, на которого накинулась собака, отправили в больницу. Ему оказали необходимую помощь.

Помимо домашних собак, которых хозяева сами зачастую натравливают на окружающих, в Челябинской области жителей терроризируют стаи бродячих псов. После серии подобных нападений, на чиновников Коркинского муниципального округа, по указанию главы СК Александра Бастрыкина, завели уголовное дело. Сами же чиновники говорят, что в закон «Об ответственном обращении с животными» связывает им руки.

Пьяная женщина натравила свою бойцовскую собаку на окружающих
Фото:
Пьяную дебоширку забрали сотрудники полиции
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 10 января пьяная посетительница продуктового магазина натравила свою собаку на других покупателей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Право Роста», собака укусила одного из мужчин за ногу. «Женщина в состоянии опьянения отказывалась покидать продуктовый магазин. При этом она намеренно натравливала свою собаку на окружающих. В итоге собака покусала посетителя», — сообщили в пресс-службе охранной компании. Там отметили, что сотрудники компании задержали женщину, и передали ее сотрудникам полиции. Мужчину же, на которого накинулась собака, отправили в больницу. Ему оказали необходимую помощь. Помимо домашних собак, которых хозяева сами зачастую натравливают на окружающих, в Челябинской области жителей терроризируют стаи бродячих псов. После серии подобных нападений, на чиновников Коркинского муниципального округа, по указанию главы СК Александра Бастрыкина, завели уголовное дело. Сами же чиновники говорят, что в закон «Об ответственном обращении с животными» связывает им руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...