Разведчик: США хотели победить РФ с помощью лжи Европе

Разведчик Риттер: США хотели победить РФ, солгав странам ЕС об эффективности санкций

16 января 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

США больше не имеют такого влияния в мире, как раньше, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США намеревались победить Россию соврав странам Евросоюза о том, то Москву можно поставить на колени с помощью экономических санкций. Однако план не сработал, и мир начал осознавать, что Штаты больше не смогут оказывать такого влияния на государства. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. «G7 в Европе купилась на американское представление о том, что Россия может быть побеждена экономически с помощью санкций. Это не удалось», — сказал Скотт Риттер изданию Global Times . По его словам, весь мир осознал, что Соединенные Штаты больше не смогут навязывать другим государствам свои интересы. Он также отметил, что США пользовались этим инструментом на протяжении десятилетий, чтобы влиять на мир так, как им нужно. Риттер подчеркнул, что отказ России «преклонить колено» лишь показал, что угрозы Запада не такие действенные, а США и Европа больше не смогут угрожать всякого рода ограничениями. После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза ввели ряд экономических санкций против РФ. Профессор Роберт Персон заявил, что антироссийские ограничения могут только укрепить Россию за счет сотрудничества с Китаем и привести к потере мирового влияния у США, напоминает «Царьград». Позже власти Штатов и Японии заявили, что намерены ввести новые санкции в отношении Москвы, передает телеканал360. Однако, согласно опросу Global Times, около 50% респондентов в Европе уверены, что санкции от США лишь навредят европейской экономике , сообщает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США намеревались победить Россию соврав странам Евросоюза о том, то Москву можно поставить на колени с помощью экономических санкций. Однако план не сработал, и мир начал осознавать, что Штаты больше не смогут оказывать такого влияния на государства. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. «G7 в Европе купилась на американское представление о том, что Россия может быть побеждена экономически с помощью санкций. Это не удалось», — сказал Скотт Риттер изданию Global Times. По его словам, весь мир осознал, что Соединенные Штаты больше не смогут навязывать другим государствам свои интересы. Он также отметил, что США пользовались этим инструментом на протяжении десятилетий, чтобы влиять на мир так, как им нужно. Риттер подчеркнул, что отказ России «преклонить колено» лишь показал, что угрозы Запада не такие действенные, а США и Европа больше не смогут угрожать всякого рода ограничениями. После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза ввели ряд экономических санкций против РФ. Профессор Роберт Персон заявил, что антироссийские ограничения могут только укрепить Россию за счет сотрудничества с Китаем и привести к потере мирового влияния у США, напоминает «Царьград». Позже власти Штатов и Японии заявили, что намерены ввести новые санкции в отношении Москвы, передает телеканал360. Однако, согласно опросу Global Times, около 50% респондентов в Европе уверены, что санкции от США лишь навредят европейской экономике, сообщает Pravda.Ru.