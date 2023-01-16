Пермский боец-радиотелефонист погиб в зоне СВО

16 января 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Владимир Жданов погиб при исполнении воинского долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб рядовой, оператор-радиотелефонист из Пермского края Владимир Жданов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Осинского округа. «Владимир Жданов показал настоящий пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины», — написано на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 17 января. Она будет проведена в 11:30 в стенах осинского центра культуры и досуга. Российские военные участвуют в спецоперации с конца февраля. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера страны, эта мера была вынужденной. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб рядовой, оператор-радиотелефонист из Пермского края Владимир Жданов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Осинского округа. «Владимир Жданов показал настоящий пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины», — написано на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 17 января. Она будет проведена в 11:30 в стенах осинского центра культуры и досуга. Российские военные участвуют в спецоперации с конца февраля. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера страны, эта мера была вынужденной. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.