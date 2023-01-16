Пермский боец-радиотелефонист погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб рядовой, оператор-радиотелефонист из Пермского края Владимир Жданов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Осинского округа.
«Владимир Жданов показал настоящий пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины», — написано на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении указано, что церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 17 января. Она будет проведена в 11:30 в стенах осинского центра культуры и досуга.
Российские военные участвуют в спецоперации с конца февраля. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера страны, эта мера была вынужденной. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.
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