Пермский боец-радиотелефонист погиб в зоне СВО

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Разное. Курган, гвоздики, цветы
Владимир Жданов погиб при исполнении воинского долга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб рядовой, оператор-радиотелефонист из Пермского края Владимир Жданов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Осинского округа.

«Владимир Жданов показал настоящий пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины», — написано на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 17 января. Она будет проведена в 11:30 в стенах осинского центра культуры и досуга.

Российские военные участвуют в спецоперации с конца февраля. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера страны, эта мера была вынужденной. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.

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В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб рядовой, оператор-радиотелефонист из Пермского края Владимир Жданов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Осинского округа. «Владимир Жданов показал настоящий пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины», — написано на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 17 января. Она будет проведена в 11:30 в стенах осинского центра культуры и досуга. Российские военные участвуют в спецоперации с конца февраля. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера страны, эта мера была вынужденной. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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