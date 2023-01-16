В Турции сообщили о подготовке масштабного обмена пленными между РФ и Украиной

16 января 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Турции Малкоч заявил, что РФ и Украина готовят масштабный обмен пленными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ и Украины ведут переговоры по обмену пленными военнослужащими, под него могут попасть около тысячи человек. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Турции Шереф Малкоч, который организовал встречу омбудсменов двух стран. «Я присутствовал на встрече, на которой украинский омбудсмен [Дмитрий Лубинец] передал российской стороне список из 800 фамилий. В свою очередь российский омбудсмен [Татьяна Москалькова] дала список из 200 фамилий», — цитирует омбудсмена CNN Turk . По словам Малкоча, между Украиной и Россией прошло восемь встреч по вопросу обменов пленными. Также турецкий омбудсмен добавил, что сейчас разрабатывается механизм «Стамбульской платформы» для координации конфликтующих сторон. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного звонка обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, передает MK . Также лидеры затронули тему зерновой сделки и сотрудничество в сфере энергетики. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.

Власти РФ и Украины ведут переговоры по обмену пленными военнослужащими, под него могут попасть около тысячи человек. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Турции Шереф Малкоч, который организовал встречу омбудсменов двух стран. «Я присутствовал на встрече, на которой украинский омбудсмен [Дмитрий Лубинец] передал российской стороне список из 800 фамилий. В свою очередь российский омбудсмен [Татьяна Москалькова] дала список из 200 фамилий», — цитирует омбудсмена CNN Turk. По словам Малкоча, между Украиной и Россией прошло восемь встреч по вопросу обменов пленными. Также турецкий омбудсмен добавил, что сейчас разрабатывается механизм «Стамбульской платформы» для координации конфликтующих сторон. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного звонка обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, передает MK. Также лидеры затронули тему зерновой сделки и сотрудничество в сфере энергетики. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.