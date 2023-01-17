Губернатора Александра Моора признали эффективным управленцем

Губернатора Тюменской области Александра Моора признали эффективным управленцем. Об этом сообщается в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Проанализированы перспективы действующих глав регионов на выборах осенью 2023 года. По оценкам экспертов, из 20 регионов, в которых планируются выборы, наиболее высокие позиции в рейтинге эффективности управления занимает губернатор Александр Моор (Тюменская область)», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные доклада АПЭК.
В рейтинге эффективности управления регионами РФ Чечня заняла первое место. Второе досталось Тюменской области, третье — ЯНАО. Эксперты учитывали финансово-экономическое, социальное и политико-управленческое направления регионов.
Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени стали лидерами по эффективности городского управления в 2022 году. В топ рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Казань. Глава АПЭК Дмитрий Орлов отметил активную реализацию программ в сфере городского благоустройства в Тюмени.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.