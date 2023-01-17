Губернатора Александра Моора признали эффективным управленцем

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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Моор занял высокие позиции в рейтинге эффективности управления Фото:

Губернатора Тюменской области Александра Моора признали эффективным управленцем. Об этом сообщается в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Проанализированы перспективы действующих глав регионов на выборах осенью 2023 года. По оценкам экспертов, из 20 регионов, в которых планируются выборы, наиболее высокие позиции в рейтинге эффективности управления занимает губернатор Александр Моор (Тюменская область)», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные доклада АПЭК.

В рейтинге эффективности управления регионами РФ Чечня заняла первое место. Второе досталось Тюменской области, третье — ЯНАО. Эксперты учитывали финансово-экономическое, социальное и политико-управленческое направления регионов.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени стали лидерами по эффективности городского управления в 2022 году. В топ рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Казань. Глава АПЭК Дмитрий Орлов отметил активную реализацию программ в сфере городского благоустройства в Тюмени.

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Губернатора Тюменской области Александра Моора признали эффективным управленцем. Об этом сообщается в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Проанализированы перспективы действующих глав регионов на выборах осенью 2023 года. По оценкам экспертов, из 20 регионов, в которых планируются выборы, наиболее высокие позиции в рейтинге эффективности управления занимает губернатор Александр Моор (Тюменская область)», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные доклада АПЭК. В рейтинге эффективности управления регионами РФ Чечня заняла первое место. Второе досталось Тюменской области, третье — ЯНАО. Эксперты учитывали финансово-экономическое, социальное и политико-управленческое направления регионов. Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени стали лидерами по эффективности городского управления в 2022 году. В топ рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Казань. Глава АПЭК Дмитрий Орлов отметил активную реализацию программ в сфере городского благоустройства в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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