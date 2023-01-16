Папа Римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров с РФ

17 января 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Папа Римский призывает Зеленского прислушаться к голосу разума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск полагает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к голосу разума и сесть за стол переговоров с Россией, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который близко знаком с понтификом. «Только что пообщался с папой о поставках вооружений. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров (считает понтифик — прим. URA.RU). Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров», — рассказал Севастьянов в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Кроме того, целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Папа Римский уже не впервые призывает положить конец конфликту путем дипломатии. Согласно его мнению, временное перемирие может служить целям перевооружения, однако достижение подлинного мира возможно если люди решаться быть пацифистами. Кроме того, понтифик заявил, что высоко ценит русский народ и его гуманизм, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Папа Римский Франциск полагает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к голосу разума и сесть за стол переговоров с Россией, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который близко знаком с понтификом. «Только что пообщался с папой о поставках вооружений. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров (считает понтифик — прим. URA.RU). Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров», — рассказал Севастьянов в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин в качестве основных задач СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Кроме того, целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Папа Римский уже не впервые призывает положить конец конфликту путем дипломатии. Согласно его мнению, временное перемирие может служить целям перевооружения, однако достижение подлинного мира возможно если люди решаться быть пацифистами. Кроме того, понтифик заявил, что высоко ценит русский народ и его гуманизм, передает RT.