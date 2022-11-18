Витакан предложить помирить Россию и Украину

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Клипарт. Италия. Рим , музей ватикана, рельеф
Настоящий мир — это тот мир, который является плодом диалога, заявил Папа Римский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ватикан готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы заверши конфликт на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск.

«Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирия, которое может служить только перевооружению. Настоящий мир, который является плодом диалога», — передает слова Папы Римского газета La Stampa.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность переговоров с Россией. Позже саммита G20 он поменял свое мнение. Теперь он хочет публичных переговоров с Россией. До этого момента переговоры представителями РФ и Украины велись тайно, сообщает «Федеральная служба новостей». Также Зеленский заявил, что никаких новых Минских соглашений с Россией не будет.

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Ватикан готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы заверши конфликт на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск. «Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирия, которое может служить только перевооружению. Настоящий мир, который является плодом диалога», — передает слова Папы Римского газета La Stampa. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность переговоров с Россией. Позже саммита G20 он поменял свое мнение. Теперь он хочет публичных переговоров с Россией. До этого момента переговоры представителями РФ и Украины велись тайно, сообщает «Федеральная служба новостей». Также Зеленский заявил, что никаких новых Минских соглашений с Россией не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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