Витакан предложить помирить Россию и Украину

18 ноября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Настоящий мир — это тот мир, который является плодом диалога, заявил Папа Римский Фото: Наталия Вершинина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ватикан готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы заверши конфликт на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск. «Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирия, которое может служить только перевооружению. Настоящий мир, который является плодом диалога», — передает слова Папы Римского газета La Stampa. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность переговоров с Россией. Позже саммита G20 он поменял свое мнение. Теперь он хочет публичных переговоров с Россией. До этого момента переговоры представителями РФ и Украины велись тайно, сообщает « Федеральная служба новостей ». Также Зеленский заявил, что никаких новых Минских соглашений с Россией не будет.

Ватикан готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы заверши конфликт на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск. «Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирия, которое может служить только перевооружению. Настоящий мир, который является плодом диалога», — передает слова Папы Римского газета La Stampa. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность переговоров с Россией. Позже саммита G20 он поменял свое мнение. Теперь он хочет публичных переговоров с Россией. До этого момента переговоры представителями РФ и Украины велись тайно, сообщает «Федеральная служба новостей». Также Зеленский заявил, что никаких новых Минских соглашений с Россией не будет.