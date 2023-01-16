Свердловская область попала в топ самых экономически устойчивых регионов

Свердловская область заняла 19 место в рейтинге регионов — лидеров социально-экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2022 года. Всего в списке представлены 35 субъектов, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
«Во второй десятке рейтинге оказалась Свердловская область. Всего в данном топе 35 регионов. Исследование подготовлено на основе данных Росстата по итогам третьего квартала 2022 года», — пишет издание «Известия» со ссылкой на ФоРГО.
Рейтинг отражает регионы, где самые высокие зарплаты, а также показывает, какие субъекты лучше переживают санкции. Возглавляет топ — ЯНАО. За ним идет Ненецкий автономный округ (НАО). На третьей строчке — Чукотский АО. Тульская область и Карелия замыкают топ.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская область попала в топ по количеству банкротов за 2022 год. Регион оказался на пятом месте среди всех субъектов РФ.
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