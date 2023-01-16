16 января 2023

Свердловская область попала в топ самых экономически устойчивых регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, свердловская область, уралхим, свердловская область стенд
Свердловская область заняла 19 место в рейтинге устойчивых регионов Фото:

Свердловская область заняла 19 место в рейтинге регионов — лидеров социально-экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2022 года. Всего в списке представлены 35 субъектов, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Во второй десятке рейтинге оказалась Свердловская область. Всего в данном топе 35 регионов. Исследование подготовлено на основе данных Росстата по итогам третьего квартала 2022 года», — пишет издание «Известия» со ссылкой на ФоРГО.

Рейтинг отражает регионы, где самые высокие зарплаты, а также показывает, какие субъекты лучше переживают санкции. Возглавляет топ — ЯНАО. За ним идет Ненецкий автономный округ (НАО). На третьей строчке — Чукотский АО. Тульская область и Карелия замыкают топ.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область попала в топ по количеству банкротов за 2022 год. Регион оказался на пятом месте среди всех субъектов РФ.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Свердловская область заняла 19 место в рейтинге регионов — лидеров социально-экономической устойчивости по итогам третьего квартала 2022 года. Всего в списке представлены 35 субъектов, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). «Во второй десятке рейтинге оказалась Свердловская область. Всего в данном топе 35 регионов. Исследование подготовлено на основе данных Росстата по итогам третьего квартала 2022 года», — пишет издание «Известия» со ссылкой на ФоРГО. Рейтинг отражает регионы, где самые высокие зарплаты, а также показывает, какие субъекты лучше переживают санкции. Возглавляет топ — ЯНАО. За ним идет Ненецкий автономный округ (НАО). На третьей строчке — Чукотский АО. Тульская область и Карелия замыкают топ. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область попала в топ по количеству банкротов за 2022 год. Регион оказался на пятом месте среди всех субъектов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...