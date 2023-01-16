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В ЯНАО на Крещение похолодает до -34

© Служба новостей «URA.RU»
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На востоке ЯНАО в крещенскую ночь похолодает до -34 градусов Фото:

В восточной части ЯНАО в крещенскую ночь с 18 на 19 января похолодает до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В середине недели в округе ожидается облачная погода с прояснениями, возможен снег. В дневные часы температура воздуха будет от -6 до -13, местами до -23, на востоке региона до -31. Ночью воздух остынет до -12 -19, при прояснении до -24 -29, в восточной части до -34. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО, переболевшим гриппом или коронавирусной инфекцией, нельзя окунаться в ледяную воду в Крещение. Профилактолог Сергей Токарев рекомендует воздержаться минимум в течение месяца с момента выздоровления.

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В восточной части ЯНАО в крещенскую ночь с 18 на 19 января похолодает до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В середине недели в округе ожидается облачная погода с прояснениями, возможен снег. В дневные часы температура воздуха будет от -6 до -13, местами до -23, на востоке региона до -31. Ночью воздух остынет до -12 -19, при прояснении до -24 -29, в восточной части до -34. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО, переболевшим гриппом или коронавирусной инфекцией, нельзя окунаться в ледяную воду в Крещение. Профилактолог Сергей Токарев рекомендует воздержаться минимум в течение месяца с момента выздоровления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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