В ЯНАО на Крещение похолодает до -34

17 января 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

На востоке ЯНАО в крещенскую ночь похолодает до -34 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В восточной части ЯНАО в крещенскую ночь с 18 на 19 января похолодает до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В середине недели в округе ожидается облачная погода с прояснениями, возможен снег. В дневные часы температура воздуха будет от -6 до -13, местами до -23, на востоке региона до -31. Ночью воздух остынет до -12 -19, при прояснении до -24 -29, в восточной части до -34. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО, переболевшим гриппом или коронавирусной инфекцией, нельзя окунаться в ледяную воду в Крещение. Профилактолог Сергей Токарев рекомендует воздержаться минимум в течение месяца с момента выздоровления. omsk-meteo.ru

В восточной части ЯНАО в крещенскую ночь с 18 на 19 января похолодает до -34 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В середине недели в округе ожидается облачная погода с прояснениями, возможен снег. В дневные часы температура воздуха будет от -6 до -13, местами до -23, на востоке региона до -31. Ночью воздух остынет до -12 -19, при прояснении до -24 -29, в восточной части до -34. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО, переболевшим гриппом или коронавирусной инфекцией, нельзя окунаться в ледяную воду в Крещение. Профилактолог Сергей Токарев рекомендует воздержаться минимум в течение месяца с момента выздоровления.