Командир группы «Викинг»: наплыв наемников вызван дефицитом мобилизационного ресурса Киева

17 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

У ВСУ кончаются мобилизационные резервы, рассказал командир «Викинга» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах украинской армии много иностранных наемников, потому что собственный мобилизационный резерв Киева исчерпан. Об этом рассказал командир группы «Викинг». «У них (Киева — прим. ред.) просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас [на Украину], как на некий полигон, приезжает бешеное количество иностранных „сотрудников“, которые, в большинстве своем, здесь и остаются», — рассказал командир «Викинга» журналистам РИА Новости. Он также рассказал, что иностранным наемникам не хватает мотивации, потому что их действия не обусловлены патриотизмом. Ранее командир «Викинга» рассказывал, что украинские военачальники обманывают наемников. Им рассказывают о некомпетентности российской армии, поэтому они не готовятся к боевым действиям должным образом, передает RT. Наемники едут на Украину с ощущением безопасности, а потом попадают в ожесточенные бои.

В рядах украинской армии много иностранных наемников, потому что собственный мобилизационный резерв Киева исчерпан. Об этом рассказал командир группы «Викинг». «У них (Киева — прим. ред.) просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас [на Украину], как на некий полигон, приезжает бешеное количество иностранных „сотрудников“, которые, в большинстве своем, здесь и остаются», — рассказал командир «Викинга» журналистам РИА Новости. Он также рассказал, что иностранным наемникам не хватает мотивации, потому что их действия не обусловлены патриотизмом. Ранее командир «Викинга» рассказывал, что украинские военачальники обманывают наемников. Им рассказывают о некомпетентности российской армии, поэтому они не готовятся к боевым действиям должным образом, передает RT. Наемники едут на Украину с ощущением безопасности, а потом попадают в ожесточенные бои.