Награжденный Путиным старшина Сафин героически отбил нападение ВСУ на Кременную

Старшина лично ликвидировал пятерых боевиков ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Посмертно награжденный президентом России Владимиром Путиным старшина Алмаз Сафин предотвратил выдвижение резервов противника в Кременной. Он лично уничтожил пятерых солдат ВСУ.

«С прискорбием в сердце сообщаю, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец с. Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич», — говорится в сообщении главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина «Вконтакте». Он выразил соболезнования родным и близким военного.

Противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но не добился положительного результата. После подхода подкрепления из состава 3-го десантно-штурмового батальона полка противник вынужден был отойти на исходные рубежи.

14 января Сафин принимал участие в оборонительных боях на Красно-Лиманском направлении. Силы ВСУ направили все резервы в район Кременной для прорыва обороны. Старшина Сафин первым заметил выдвижение подразделений противника. В ходе сражения Сафин лично ликвидировал пятерых боевиков ВСУ. В результате работы полка под руководством Сафина были уничтожены один танк, две бронемашины и 50 украинских солдат. Сам старшина получил тяжелые ранения, от которых скончался.

Алмаз Сафин родился в 1985 году в поселке Раевский в Республике Башкортостан. Окончил Бердский политехнический колледж. У старшины осталось трое детей.

17 января президент России присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм посмертно. Десантнику было 37 лет.