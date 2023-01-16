На городском пляже Перми появятся бассейны и SPA

В Каме на центральном пляже нельзя купаться Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми построят SPA-комплекс и бассейны под открытым небом в рамках реконструкции городского пляжа на правом берегу Камы. Проект представил глава Ленинского района Александр Русанов на заседании комитета гордумы по экономразвитию 17 января, передает корреспондент URA.RU.

«Один из объектов, по которому стоит очень серьезный вопрос, — это место отдыха у воды на берегу реки Кама. Нужно реализовать на территории проект по строительству бассейнов: открытых, детских, взрослых, под открытым небом, со SPA-комплексом, можно даже с витражным остеклением», — рассказал Русанов. Из-за качества воды купаться на городском пляже запрещено. Но, по словам Русанова, это место является важной рекреационной зоной.

К реконструкции территории планируется привлечь инвесторов и предпринимателей. Срок реализации проекта Русанов не уточнил, план мероприятий будет определен до 1 июля 2023 года.

Всего на заседании было предложено 26 стратегических проектов по развитию районов на основании пожеланий жителей. Среди проектов — стадион, крытая ледовая коробка и бассейн на улице Гайвинской, 50 (начало работ запланировано на 2024 год), ремонт парка и ДК им. А.П. Чехова. Ранее URA.RU сообщало о том, что к лету 2023 года власти Перми потратят на благоустройство пермских пляжей 33 млн рублей.