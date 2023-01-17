Свердловские власти лишили мать-одиночку с ребенком-инвалидом важных льгот

Мальчик с умственной отсталостью из Ревды лишился помощи важных специалистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительницу Ревды (Свердловская область), которая в одиночку воспитывает шестилетнего сына с инвалидностью, оставили без важных льгот. У мальчика стоит диагноз — умственная отсталость. Речь идет об индивидуальной программе предоставления соцуслуг (ИППСУ). Оплачивать специалистов из своего кармана женщина не может — слишком дорого. Отец ребенка имеет долг по алиментам около 200 тысяч. Мужчина семье не помогает. Об этом URA.RU рассказала сама свердловчанка Ольга Усова.

«Я воспитываю сына с умственной отсталостью. По закону моему ребенку полагаются соцслуги. Я обращалась в отделение соцполитики Ревды, чтобы получить ИППСУ в полном объеме. Увидев список, я ошалела. Его просто сократили в два раза. Честно, я была очень расстроена», — рассказывает Ольга.

По словам женщины, в регионе постоянно сокращают перечень льгот. «С каждым годом объем предоставляемых услуг становится меньше. Раньше в ИППСУ писали, что услуги предоставляются по мере необходимости, а теперь там прописаны часы, которых недостаточно. В какие двери стучать, чтобы наконец-то власти обратили внимание на такие семьи, как наша, я не понимаю. Видимо, чиновникам надо напоминать, что матери-одиночки с детьми-инвалидами на руках вынуждены сидеть дома. Мы не можем работать, и все, что нам остается — пенсия и пособие по уходу. Хорошо, если жилье свое. А если еще за съемную квартиру нужно платить. Один кошмар. Иначе не скажешь», — отметила мама особенного ребенка.

В фонде «Я особенный» корреспонденту URA.RU пояснили, что знают о семье, где воспитывается шестилетний Сережа. «Мы знакомы с Ольгой и с ее сыном Сережей. Женщина воспитывает сына одна. Из-за ребенка она вынуждена сидеть дома. Пособия и пенсии не хватает, чтобы оплатить всех специалистов. Мы взяли данную ситуацию на контроль. Готовы предоставить помощь в сборе документов. И в целом готовы отстаивать права ее ребенка», — заявили в организации.

Редакция URA.RU направила запрос в региональное министерство социальной политики. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что свердловские мамы детей-инвалидов взбунтовались из-за отказа властей в льготах. Речь идет об индивидуальной программе предоставления соцуслуг (ИППСУ). Такая ситуация сложилась в Нижнем Тагиле. Семьи, получившие отказ, готовы выйти на пикет.