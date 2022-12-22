Свердловские мамы детей-инвалидов взбунтовались из-за отказа властей в льготах

Жительницы Нижнего Тагила возмущены массовым урезанием льгот для семей, в которых есть дети-инвалиды Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) возмущены массовым урезанием льгот. Речь идет об индивидуальной программе предоставления соцуслуг (ИППСУ). С таким заявлением обратилась в URA.RU тагильчанка Яна, которая воспитывает сына с аутизмом. С 2019 года женщине 8 раз отказали в ИППСУ. По словам свердловчанки, обращение в прокуратуру осталось безрезультатным. Женщин, которые также получили отказ, в Тагиле наберется несколько десятков. Все они готовы объединиться и выйти на пикет.

«Я воспитываю сына с аутизмом. С 2019 года я 8 раз обращалась в отделение соцполитики Нижнего Тагила, и каждый раз мне отказывали в получении ИППСУ в полном объеме. Таких мамочек, как я, в городе много. Все мы возмущены тем, что нам предлагают урезанный вариант ИППСУ, что, конечно, является нарушением закона. Все обращения и заявления в различные ведомства не дают никаких результатов. Мы готовы уже объединится и выйти на пикет. Может, тогда нас заметят и хоть что-то изменится», — делится свердловчанка Яна.

По словам женщины, ситуация с тотальным урезанием ИППСУ в Нижнем Тагиле наблюдается последние несколько лет. «Последние лет пять в Тагиле урезают ИППСУ. С каждым годом объем предоставляемых услуг становится все меньше и меньше. Законных оснований для этого нет. Многие родители опускают руки, начинают оплачивать специалистов из своего кармана, а это недешевое удовольствие. Но есть такие мамочки, как я, которые готовы бороться за права своих детей», — отметила мама особенного ребенка.

В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что проблема с урезанием ИППСУ в Нижнем Тагиле наблюдается давно. «В Свердловской области в целом урезали ИППСУ. Тенденция с урезанием ИППСУ в Нижнем Тагиле наблюдается давно. Мы поддерживаем родителей, которые воспитывают особенных детишек. Кроме всего, мы готовы оказать юридическую помощь семьям с детьми-инвалидами», — заявили в организации.

Редакция агентства обратилась за комментарием в региональное министерство соцполитики. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловскому ребенку-инвалиду отказали в получении индивидуальной программы соцуслуг. Мама больного ребенка оплачивает услуги всех специалистов из собственных средств. Также отказ получила семья из Ревды, в которой воспитывается девочка с диагнозом ДЦП.