Суд признал скандальную стройку курганского застройщика незаконной

В Кургане бизнесмену Александру Бабочкину отменили разрешение на стройку многоэтажки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому бизнесмену Александру Бабочкину отменили разрешение на строительство многоэтажки по улице Коли Мяготина 111б из-за нарушений в документации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы строительства. Ранее стало известно, что из-за строительных работ на данной территории пострадали соседние дома.

«Строительной компании «СЗ «Сибирский газовик», принадлежащая бизнесмену Александру Бабочкину, запретили строительство многоэтажки по улице Коли Мяготина 111б, на которую жаловались жильцы соседних домов. После жалобы прокурора отменили разрешение на строительство и признали незаконной проектную документацию», — рассказал инсайдер.

В прокуратуре Курганской области URA.RU данную информацию потвердили. «В связи с поступившими обращениями жителей регионального центра проведена проверка законности выдачи разрешительной документации на возведение дома № 111Б по ул. К. Мяготина. Надзорными мероприятиями было установлено, что застройщиком и проектной организацией допущены существенные нарушения при разработке проектной документации на строительство дома», — говорится в сообщении. Также был удовлетворен иск прокурора о признании разрешения на строительство незаконными. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане возник скандал из-за точечной застройки в центре города. Горожане жаловались на незаконную стройку по улице К. Мяготина 111б. Они утверждали, что из-за данной стройки у них деформируются дома. После проверок были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников.