Пермячка просит банки и парафин для помощи бойцам СВО. Фото

Жительница Пермского края изготовила сотни окопных свечей для бойцов СВО. Фото

17 января 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Свеча обогреет солдатский окоп Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Александровска Пермского края Любовь Толокнова изготовила сотни окопных свечей для российских военных. Чтобы продолжить производство, она просит помочь с комплектующими: консервными банками, картоном и парафином. «Для изготовления нужны пустые, чистые консервные банки из-под зеленого горошка, кукурузы, фасоли (одного размера, шире, чем банка из-под сгущенки), гофрированный картон, но самое важное — нужно много парафина (на изготовление 375 горелок ушло 60 кг парафина, 1 кг стоит 156 рублей)», — передает слова Толокновой администрация Александровска на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что окопная свеча производства жительницы Александровска греет в радиусе метра, на ней можно вскипятить чай, высушить обувь. Без перерыва она горит восемь часов. Окопная свеча горит восемь часов Администрация Александровского ГО в VK

Жительница Александровска Пермского края Любовь Толокнова изготовила сотни окопных свечей для российских военных. Чтобы продолжить производство, она просит помочь с комплектующими: консервными банками, картоном и парафином. «Для изготовления нужны пустые, чистые консервные банки из-под зеленого горошка, кукурузы, фасоли (одного размера, шире, чем банка из-под сгущенки), гофрированный картон, но самое важное — нужно много парафина (на изготовление 375 горелок ушло 60 кг парафина, 1 кг стоит 156 рублей)», — передает слова Толокновой администрация Александровска на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что окопная свеча производства жительницы Александровска греет в радиусе метра, на ней можно вскипятить чай, высушить обувь. Без перерыва она горит восемь часов.