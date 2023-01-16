Жительница Александровска Пермского края Любовь Толокнова изготовила сотни окопных свечей для российских военных. Чтобы продолжить производство, она просит помочь с комплектующими: консервными банками, картоном и парафином.
«Для изготовления нужны пустые, чистые консервные банки из-под зеленого горошка, кукурузы, фасоли (одного размера, шире, чем банка из-под сгущенки), гофрированный картон, но самое важное — нужно много парафина (на изготовление 375 горелок ушло 60 кг парафина, 1 кг стоит 156 рублей)», — передает слова Толокновой администрация Александровска на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что окопная свеча производства жительницы Александровска греет в радиусе метра, на ней можно вскипятить чай, высушить обувь. Без перерыва она горит восемь часов.
Окопная свеча горит восемь часов
Администрация Александровского ГО в VK
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Жительница Александровска Пермского края Любовь Толокнова изготовила сотни окопных свечей для российских военных. Чтобы продолжить производство, она просит помочь с комплектующими: консервными банками, картоном и парафином. «Для изготовления нужны пустые, чистые консервные банки из-под зеленого горошка, кукурузы, фасоли (одного размера, шире, чем банка из-под сгущенки), гофрированный картон, но самое важное — нужно много парафина (на изготовление 375 горелок ушло 60 кг парафина, 1 кг стоит 156 рублей)», — передает слова Толокновой администрация Александровска на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что окопная свеча производства жительницы Александровска греет в радиусе метра, на ней можно вскипятить чай, высушить обувь. Без перерыва она горит восемь часов.