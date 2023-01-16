Здание ДЮСШ №1, поврежденное пожаром, отремонтируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил восстановить здание детско-юношеской школы №1 в Кургане, в котором накануне произошел пожар. Будет составлена смета на капитальный ремонт здания, и после проведения работ оно станет лучше, чем было, написала глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале после осмотра помещений, пострадавших от огня.

«Спортивные залы сохранены, их пожар не затронул. Сейчас составляем сметы на капитальный ремонт школы. При поддержке губернатора и правительства Курганской области здание ДЮСШ №1, где занимаются наши юные акробаты, здание будет полностью восстановлено и станет даже лучше, чем было», — написала Ситникова в своем telegram-канале.

В спортшколе с главой Кургана по поручению Шумкова побывали его заместители Константин Ермаков и Лариса Кокорина. Ситникова отметила, что больше всего от пожара пострадали кровля и несколько административных помещений второго этажа. Детей, которые занимались в этом здании, и акробатов из сборной города и области на период ремонта распределят по спортивным залам и помещениям: это дворец детско-юношеского творчества, спортивные залы гимназии № 31.

URA.RU писало, что днем 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1. На место выехали пожарные и спецслужбы. Из-за ЧП никто не пострадал. К школе приезжали глава города Елена Ситникова, начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, а также супруга губернатора Ольга Шумкова.

По поручению губернатора Шумкова члены правительства области побывали в здании ДЮСШ №1 Кургана, в котором случился пожар фото: teklegram-канал Елены Ситниковой

фото: teklegram-канал Елены Ситниковой

фото: teklegram-канал Елены Ситниковой

фото: teklegram-канал Елены Ситниковой