15 января 2023

Жена курганского губернатора Шумкова приехала на место пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган
Ольга Шумкова приехала на место происшествия к детской спортивной школе Фото:

Жена губернатора Курганской области Ольга Шумкова приехала к месту возгорания, которое произошло в ДЮСШ №1 по спортивной акробатике. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Ольга Шумкова находится возле спортивной школы», — отмечает корреспондент URA.RU. От комментариев Шумкова отказалась. О причинах своего приезда она не сообщила.

По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях.

До этого URA.RU писало, что днем 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1. Пострадавших нет. На месте работают пожарные. К школе приезжала глава города Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Пожарные вскрывали крышу для эффективного тушения пожара
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Жена губернатора Курганской области Ольга Шумкова приехала к месту возгорания, которое произошло в ДЮСШ №1 по спортивной акробатике. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ольга Шумкова находится возле спортивной школы», — отмечает корреспондент URA.RU. От комментариев Шумкова отказалась. О причинах своего приезда она не сообщила. По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях. До этого URA.RU писало, что днем 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1. Пострадавших нет. На месте работают пожарные. К школе приезжала глава города Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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