Жена курганского губернатора Шумкова приехала на место пожара. Фото, видео

16 января 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Ольга Шумкова приехала на место происшествия к детской спортивной школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жена губернатора Курганской области Ольга Шумкова приехала к месту возгорания, которое произошло в ДЮСШ №1 по спортивной акробатике. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ольга Шумкова находится возле спортивной школы», — отмечает корреспондент URA.RU. От комментариев Шумкова отказалась. О причинах своего приезда она не сообщила. По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях. До этого URA.RU писало, что днем 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1. Пострадавших нет. На месте работают пожарные. К школе приезжала глава города Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин. Пожарные вскрывали крышу для эффективного тушения пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дым от возгорания было видно от центральной площади имени Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На месте работали около 35 человек личного состава и более 4 единиц техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жена губернатора Курганской области Ольга Шумкова приехала к месту возгорания, которое произошло в ДЮСШ №1 по спортивной акробатике. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. «Ольга Шумкова находится возле спортивной школы», — отмечает корреспондент URA.RU. От комментариев Шумкова отказалась. О причинах своего приезда она не сообщила. По данным источников URA.RU из спортивной сферы, Ольга Шумкова неформально курировала направление по развитию акробатической гимнастики в регионе и танцев, в частности данную спортивную школу. Жена губернатора по мере возможности способствует продвижению этого направления среди детей, участие их в соревнованиях. До этого URA.RU писало, что днем 16 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в детской спортивной школе №1. Пострадавших нет. На месте работают пожарные. К школе приезжала глава города Елена Ситникова и начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.