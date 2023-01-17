Свердловские промышленники дважды сорвали презентацию арт-объекта в виде младенца

Двухметрового младенца не могут установить уже третий месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские изготовители двухметрового арт-объекта «Индустриальный младенец», работа над которым началась в октябре, а установка планировалась в декабре 2022 года, стали виной задержки презентации проекта. Теперь работу представят лишь в феврале. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель «ЧО» и креативный директор «Атома» Никита Харисов.

«В чем проблема — объект достаточно сложны с точки зрения изготовления. Ребята, которые производят младенца, не рассчитали свои силы. Сроки постоянно откладывались и откладывались, но сейчас ребята активизировались», — признался Харисов.

Он заявил, что арт-объект из переплавленных моторов военной техники постараются доделать в январе, чтобы его можно было установить в следующем месяце. «На этом сезон не заканчивается, впереди у нас два паблик-арт объекта — это „Индустриальный младенец“ и „Визмут“, которые мы, я надеюсь, представим в феврале. А в апреле у нас уже стартует новый сезон, который посвящен 300-летию Екатеринбурга», — рассказал руководитель «ЧО».

В мае 2022 года организаторы фестиваля паблик-арта «ЧО», который проходит в Екатеринбурге, презентовали проекты восьми арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Особенно горожане отметили огромную металлическую голову младенца, выполненную из переплавленных моторов военной техники от арт-группы LKKL. В одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект, который будет установлен на одном из водоемов региона.