Арестович пригрозил Киеву последствиями после своей отставки

17 января 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Офисе президента Украины начались кадровые перестановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник офиса президента Украины Алексей Арестович, подавший в отставку, заявил, что в прошлый раз после его увольнения начался украинский конфликт. Об этом он написал в соцсети. «В прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца начался конфликт на Украине. Посмотрим, что будет в этот раз», — написал Арестович в своей соцсети. В январе 2022 года Арестович уволился со всех государственных постов по личным причинам. Затем в феврале началась спецоперация России на Украине. Через какое-то время Арестович занял пост советника главы Офиса президента Украины. Он подал в отставку 17 января, передает Life . По его словам, причиной стала ошибка. Арестович сказал, что взрыв ракеты в Днепре произошел в результате работы ПВО, чем вызвал критику среди украинцев, сообщает «Утро.ру». Он публично извинился за свое заявление.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович, подавший в отставку, заявил, что в прошлый раз после его увольнения начался украинский конфликт. Об этом он написал в соцсети. «В прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца начался конфликт на Украине. Посмотрим, что будет в этот раз», — написал Арестович в своей соцсети. В январе 2022 года Арестович уволился со всех государственных постов по личным причинам. Затем в феврале началась спецоперация России на Украине. Через какое-то время Арестович занял пост советника главы Офиса президента Украины. Он подал в отставку 17 января, передает Life. По его словам, причиной стала ошибка. Арестович сказал, что взрыв ракеты в Днепре произошел в результате работы ПВО, чем вызвал критику среди украинцев, сообщает «Утро.ру». Он публично извинился за свое заявление.