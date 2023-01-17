Курганский грузчик получит более 200 тысяч после увольнения из Почты России

Бывший грузчик курганского склада Почты России оспорил в суде свое увольнение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганский областной суд признал незаконным увольнение грузчика АО «Почта России» из Целинного района и постановил выплатить ему 211 тысяч рублей неполученного заработка. Данные появились на сайте судебной организации.

«Судебная коллегия приходит к выводу о незаконности отстранения работника от работы и обязании работодателя допустить его к работе <…> приходит к выводу о взыскании с АО „Почта России“ в пользу истца заработной платы за время незаконного отстранения от работы в размере 211 427 руб. 40 коп.», — говорится в решении суда. Также мужчина получит компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Работнику склада почты в Целинном районе несколько раз предлагали перевестись на место работы в Шумиху. Грузчик отказывался из-за большого расстояния между новым местом работы и жительства. В октябре 2021 года его отстранили от работы указанием заведующей отделения.

Мужчина подал иск в суд. Представители работодателя пояснили, что в 2021 году внутренним приказом грузчик был переведен на новое место работы. С этим решением он не согласился, от подписания дополнительного соглашения отказался. Мужчина приходил на прежнее место работы, но его оттуда выводили при помощи полиции.

Курганский областной суд постановил, что в пользу истца «подлежит взысканию неполученный заработок за период незаконного отстранения от работы» за период с октября 2021 года по декабрь 2022 года. За 290 дней вынужденного прогула сумма составила более 211 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Курганской области заставила управкомпанию вернуть плату за мусор. Женщина платила необоснованно начисленную оплату, а затем добилась возврата средств через суд.