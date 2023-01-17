Путин: экономика России упала меньше, чем прогнозировали

Путин отметил, что многие прогнозы не оправдались
ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5%, при этом предрекали падение до 20%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Начну с итогов прошлого года в российской экономике. Ее динамика оказалась лучше прогнозов. По оценке Минэкономразвития, ВВП в 2022 году снизился, но лишь на 2,5%, хотя предрекали падение на 10, 15 и даже 20%», — заявил Путин.
Глава государства также отметил, что инфляция по итогам прошлого года составила 11,9%. Это, по его словам, меньше, чем прогнозировали Центробанк и правительство РФ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.