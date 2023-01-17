Родные свердловчанина, обвиненного в убийстве матери пятерых детей, едут на шоу Малахова

Андрей Малахов ведет программу на канале «Россия-1» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родственники свердловчанина Александра Белюшина, подозреваемого в убийстве бывшей супруги и матери пятерых детей Любови Белюшиной, снимутся в шоу «Малахов» (ведущий — Андрей Малахов) на канале «Россия-1». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом Белюшина.

«Мать и сестра Белюшина поехали к Малахову. Видимо, будут доказывать, что Александр невиновен», — предположил собеседник. Ссылаясь на неподтвержденную информацию, он добавил, что каждая героиня получит за съемки по 100 тысяч рублей. Когда передача выйдет в эфир, собеседник не уточнил.

Как писало URA.RU, Любовь Белюшина пропала 22 декабря — в этот день ее бывший муж Александр Белюшин позвонил в полицию и рассказал, что не может с ней связаться. На поиски бросили волонтеров и оперативников свердловской полиции.

Тело женщины нашли 11 января, после чего подозреваемый был задержан и отправлен под стражу. Женщину похоронили в поселке под Алапаевском, а ее пятерых детей забрали органы опеки. Предположительно, бабушка или другие родственники смогут забрать обездоленных детей себе, когда позволят следователи.