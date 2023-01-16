В ЯНАО на работу в пиццерию ищут сотрудников, знающих мемы

В ЯНАО ищут сотрудников на удаленную работу в «Додо Пицца» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям ЯНАО предлагают удаленную работу в команде «Додо Пиццы». Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, кандидаты должны разбираться в мемах и не писать фразы по типу «Простите за доставленные неудобства».

«Мы — команда поддержки Додо Пиццы. Требуется специалист текстовой поддержки клиентов в соцсетях (удаленно). Ты нам подойдешь, если: пишешь грамотно и просто, без канцеляризмов, сложных оборотов и километровых предложений; знаешь, какой мем появился сегодня утром; понимаешь, что пользователю Facebook нужно отвечать не так, как пользователю во „ВКонтакте“; не боишься решать трудные задачи и даже под страхом смерти не напишешь „Простите за доставленные неудобства“», — сказано в объявлении на площадке hh.ru.

Отмечается, что для работы достаточно компьютера и стабильного интернета. Со своей стороны компания обещает возможность карьерного роста, бесплатные консультации с рядом специалистов и работу «по соседству с любимым холодильником». Оплата 240 рублей в час — на руки, выплата еженедельно. Пятидневная рабочая неделя с выходными в будние дни и восьмичасовой рабочий день. Работодатель указал, что всем соискателям отправляются тестовые задания, по результатам которых принимается решение о принятии в команду.

Ранее URA.RU рассказывало, что самые популярные специализации среди соискателей из ЯНАО — водитель, менеджер по продажам и менеджер по работе с клиентами. Последняя занимает 5,1% от общего количества резюме в округе.