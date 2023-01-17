Один из богатейших пермских депутатов раскрыл планы по расширению своего бизнеса

Один из богатейших пермских депутатов инвестирует в строительство завода в Коми-округе

Алексей Петров рассчитывает привлечь кредит на реализацию проекта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Объем инвестиций в строительство завода по производству дикоросов в Кудымкаре (Пермский край) оценивается в 100-130 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал владелец ООО «Маркетинг», депутат законодательного собрания края Алексей Петров. Он пояснил, что его компания рассчитывает на привлечение льготного кредита для реализации проекта.

«Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит 100-130 млн. рублей. Поэтому, мы рассчитываем на получение льготного кредита. Я в ближайшее время буду защищать проект в министерстве агропромкомплекса Пермского края», — сказал Петров.

По его словам, общая площадь комплекса составит 1300 квадратных метров. Его строительством займется подрядчик из Кировской области, который уже построил «под ключ» несколько объектов в Кудымкаре. «Площадка под строительство уже отведена, все необходимые коммуникации подведены. Самое главное, что строительство согласовано с правительством Пермского края и губернатором [Дмитрием Махониным]», — добавил Петров.

В результате реализации проекта, по словам Алексея Петрова, будет трудоустроено порядка 50 человек. Ранее на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат показал, как будет выглядеть будущий завод по переработке дикорастущих грибов и ягод.

Петров является одним из самых богатых депутатов краевого законодательного собрания. Учрежденное им ООО «Маркетинг» управляет сетью кафе, рестораном национальной кухни и несколькими магазинами в Кудымкаре и Перми. Бизнесмен также возглавляет ассоциацию производителей национальной продукции Коми-Пермяцкого народа «Парма».