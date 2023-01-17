East Bay Times: США не верят в способность Зеленского вернуть утраченные земли

Официальные лица США не верят, что Украина способна вернуть утерянные территории. Об этом сообщает американская газета East Bay Times.
«Официальные лица США не верят, что Украина, вернет себе все земли, взятые Россией. Они не рассчитывают на крах российской армии», — пишет East Bay Times. Издание отмечает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе ВСУ является преждевременным.
США надеются, что в случае успехов ВСУ удастся убедить президента России Владимира Путина в необходимости перемирия, передает газета. Но пока ни одна из сторон не стремится к урегулированию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в новогоднем обращении о желании вернуть все утраченные территории, в том числе Крым, передает сайт MK.RU. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Украина сможет захватить Крым после возврата Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории стали регионами России в результате проведения там референдумов.
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Официальные лица США не верят, что Украина способна вернуть утерянные территории. Об этом сообщает американская газета East Bay Times. «Официальные лица США не верят, что Украина, вернет себе все земли, взятые Россией. Они не рассчитывают на крах российской армии», — пишет East Bay Times. Издание отмечает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе ВСУ является преждевременным. США надеются, что в случае успехов ВСУ удастся убедить президента России Владимира Путина в необходимости перемирия, передает газета. Но пока ни одна из сторон не стремится к урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в новогоднем обращении о желании вернуть все утраченные территории, в том числе Крым, передает сайт MK.RU. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Украина сможет захватить Крым после возврата Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории стали регионами России в результате проведения там референдумов.