Рогов: на Украине, после женщин, решили мобилизовать собак

На Украине стали раздавать повестки для мобилизации собак. Раньше армия Украины планировала мобилизовать женщин. Фотографию повестки опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Теперь помимо мужчин, на которых ведется охота для могилизации, и женщин на очереди уже и собаки. С февраля их надо ставить на учет для нужды ВСУ», — расшифровал Рогов «собачью повестку» в своем telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. В ноябре появилась информация о начале скрытой женской мобилизации на Украине, сообщает «Федеральная служба новостей».
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На Украине стали раздавать повестки для мобилизации собак. Раньше армия Украины планировала мобилизовать женщин. Фотографию повестки опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Теперь помимо мужчин, на которых ведется охота для могилизации, и женщин на очереди уже и собаки. С февраля их надо ставить на учет для нужды ВСУ», — расшифровал Рогов «собачью повестку» в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. В ноябре появилась информация о начале скрытой женской мобилизации на Украине, сообщает «Федеральная служба новостей».