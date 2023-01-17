Рогов: на Украине, после женщин, решили мобилизовать собак

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На Украине стали раздавать «собачьи повестки», сообщил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине стали раздавать повестки для мобилизации собак. Раньше армия Украины планировала мобилизовать женщин. Фотографию повестки опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Теперь помимо мужчин, на которых ведется охота для могилизации, и женщин на очереди уже и собаки. С февраля их надо ставить на учет для нужды ВСУ», — расшифровал Рогов «собачью повестку» в своем telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. В ноябре появилась информация о начале скрытой женской мобилизации на Украине, сообщает «Федеральная служба новостей».

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На Украине стали раздавать повестки для мобилизации собак. Раньше армия Украины планировала мобилизовать женщин. Фотографию повестки опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Теперь помимо мужчин, на которых ведется охота для могилизации, и женщин на очереди уже и собаки. С февраля их надо ставить на учет для нужды ВСУ», — расшифровал Рогов «собачью повестку» в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. В ноябре появилась информация о начале скрытой женской мобилизации на Украине, сообщает «Федеральная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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