В купели можно будет окунуться на Крещение
На базе отдыха «Форелька», которая расположена на озере Тургояк Челябинской области, построена купель в виде храма из снега. Фотографиями строения и часами работы купели поделились в соцсети.
«Работа купели: 18 января с 23:00 до 02:00. 19 января с 9:00 до 21:00», — сообщила Ксения В. на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что в Челябинске к Крещению обустроят шесть купелей, купания пройдут с 18 по 19 января. На Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере будут сделаны по две купели. Во время купаний организуют работу экстренных служб для обеспечения безопасности людей.
Купель для купания на Крещение готова
Храм полностью построен из снега
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