В купели можно будет окунуться на Крещение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На базе отдыха «Форелька», которая расположена на озере Тургояк Челябинской области, построена купель в виде храма из снега. Фотографиями строения и часами работы купели поделились в соцсети.

«Работа купели: 18 января с 23:00 до 02:00. 19 января с 9:00 до 21:00», — сообщила Ксения В. на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в Челябинске к Крещению обустроят шесть купелей, купания пройдут с 18 по 19 января. На Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере будут сделаны по две купели. Во время купаний организуют работу экстренных служб для обеспечения безопасности людей.

Купель для купания на Крещение готова Личная страница Ксении В в соцсети «ВКонтакте»