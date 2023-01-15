Челябинский генерал МВД дал важные вводные для работы в Крещение

Михаил Скоков потребовал обеспечить безопасность в период крещенских мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков в канун Крещения дал подчиненным ряд важных установок, которые помогут обеспечить безопасность граждан при проведении мероприятий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, их выполнение поставлено на контроль.

«Граждане должны чувствовать свою защищенность. Мы обязаны создать для жителей и гостей региона комфортные в правовом поле условия для праздника. Реагирование на каждое обращение должно быть незамедлительным, а отношение к гражданам — чутким и внимательным», — цитирует Скокова пресс-служба областного главка.

Начальник областной полиции дал поручение приблизить маршруты патрулирования к местам крещенских купаний. Сотрудники также должны осуществлять дежурство у каждой купели. Не должны остаться без внимания и места традиционного или стихийного крещенского купания.

Начальник главка также обратился к руководству региональной ГИБДД с просьбой принять меры по недопущению заторовых ситуаций. Сотрудники Госавтоинспекции региона будут регулировать движение автомобилей у купелей и храмов, помогать водителям с парковочными местами.

От личного состава Скоков потребовал повысить бдительность в период праздничных мероприятий. Руководящему же составу начальник главка поручил обеспечить бережное и трепетное отношение к подчиненным. На постах должна быть предусмотрена сменяемость, возможность отдыха и обогрева.