08 января 2023
07 января 2023

В Челябинске обустроят шесть крещенских купелей

В Челябинске организуют шесть крещенских купелей
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания в Челябинске пройдут с 18 по 19 января Фото:

В Челябинске к Крещению обустроят шесть купелей, купания пройдут с 18 по 19 января. Об этом 9 января на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов.

«В Челябинске начинают готовиться к крещенским купаниям, которые пройдут с 18 по 19 января. К Крещению организуют шесть прорубей», — сообщил вице-мэр Александр Астахов.

По словам вице-мэра, окунуться в прорубь можно будет на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере. На каждом водоеме будет обустроено по две купели. Во время купаний будет организована работа экстренных служб для обеспечения безопасности людей.

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В Челябинске к Крещению обустроят шесть купелей, купания пройдут с 18 по 19 января. Об этом 9 января на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов. «В Челябинске начинают готовиться к крещенским купаниям, которые пройдут с 18 по 19 января. К Крещению организуют шесть прорубей», — сообщил вице-мэр Александр Астахов. По словам вице-мэра, окунуться в прорубь можно будет на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере. На каждом водоеме будет обустроено по две купели. Во время купаний будет организована работа экстренных служб для обеспечения безопасности людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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