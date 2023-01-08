В Челябинске обустроят шесть крещенских купелей

Крещенские купания в Челябинске пройдут с 18 по 19 января
В Челябинске к Крещению обустроят шесть купелей, купания пройдут с 18 по 19 января. Об этом 9 января на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов.
«В Челябинске начинают готовиться к крещенским купаниям, которые пройдут с 18 по 19 января. К Крещению организуют шесть прорубей», — сообщил вице-мэр Александр Астахов.
По словам вице-мэра, окунуться в прорубь можно будет на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере. На каждом водоеме будет обустроено по две купели. Во время купаний будет организована работа экстренных служб для обеспечения безопасности людей.
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