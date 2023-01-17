В зону СВО из Кургана отправили тонны зимних вещей Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Курганской области отправили очередной груз с вещами для мобилизованных, участвующих в спецоперации. В зону СВО ушло более двух тонн инструментов, продуктов и зимних вещей. Об этом в своем telegram-канале рассказала замглавы региона Оксана Куташи.

«Продолжаем поддерживать не только семьи мобилизованных жителей Курганской области, но и их самих. Отправили очередной груз для тех, кто находится в зоне СВО, с самым необходимым — продуктами с длительным сроком хранения, теплыми вещами и средствами личной гигиены, разгрузками и инструментами, которые могут пригодиться. А еще в каждый индивидуальный набор для бойца вложены письма и открытки от школьников и студентов», — написала замгубернатора в telegram-канале.

Власти рассказали, что 18 января готовы отправить еще одну партию. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали шить носилки для военнослужащих, которые участвуют в зоне боевых действий на Украине. Волонтеры отмечали, что это трудный, медленный и дорогой процесс.