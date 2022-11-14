14 ноября 2022

Жительница Кургана шьет носилки для бойцов в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В Кургане шьют носилки для военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кургане начали шить носилки для военнослужащих, участвующих в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из волонтеров.

«Только начали шить. Это нелегкий процесс и большая ответственность за качество. Сейчас готовы только одни носилки. Вторые в процессе. Крой на 8 штук. Парней тысячи, а шьются они медленно и дорого. Но мы будем продолжать», — рассказала волонтер из Кургана. По словам женщины, носилки есть в запросах от бойцов на фронте.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы рассказали, в каких инструментах больше всего нуждаются на фронте. Военнослужащим нужны мультитулы и строительные ножи. Мобилизованные курганцы составили список необходимых лекарств от ОРВИ. В него вошли препараты от кашля, температуры и витамины. Кроме того, бойцы просят мед и чеснок. Также сообщалось, что из Курганской области в зону СВО регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, продуктами питания, экипировкой и медикаментами.

В Кургане шьют носилки для бойцов из зоны СВО
Фото:

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Кургане начали шить носилки для военнослужащих, участвующих в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из волонтеров. «Только начали шить. Это нелегкий процесс и большая ответственность за качество. Сейчас готовы только одни носилки. Вторые в процессе. Крой на 8 штук. Парней тысячи, а шьются они медленно и дорого. Но мы будем продолжать», — рассказала волонтер из Кургана. По словам женщины, носилки есть в запросах от бойцов на фронте. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы рассказали, в каких инструментах больше всего нуждаются на фронте. Военнослужащим нужны мультитулы и строительные ножи. Мобилизованные курганцы составили список необходимых лекарств от ОРВИ. В него вошли препараты от кашля, температуры и витамины. Кроме того, бойцы просят мед и чеснок. Также сообщалось, что из Курганской области в зону СВО регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, продуктами питания, экипировкой и медикаментами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...