В Кургане шьют носилки для военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане начали шить носилки для военнослужащих, участвующих в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из волонтеров.

«Только начали шить. Это нелегкий процесс и большая ответственность за качество. Сейчас готовы только одни носилки. Вторые в процессе. Крой на 8 штук. Парней тысячи, а шьются они медленно и дорого. Но мы будем продолжать», — рассказала волонтер из Кургана. По словам женщины, носилки есть в запросах от бойцов на фронте.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы рассказали, в каких инструментах больше всего нуждаются на фронте. Военнослужащим нужны мультитулы и строительные ножи. Мобилизованные курганцы составили список необходимых лекарств от ОРВИ. В него вошли препараты от кашля, температуры и витамины. Кроме того, бойцы просят мед и чеснок. Также сообщалось, что из Курганской области в зону СВО регулярно отправляют посылки с теплыми вещами, продуктами питания, экипировкой и медикаментами.