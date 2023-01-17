Создателя первого в России казино объявили в международный розыск 18 января 2023 в 01:38 Размер текста - 17 + Таймасова также заочно арестовали на 2 месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Построившего первое в российской игровой зоне казино бизнесмена Рашида Таймасова объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. «В отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Летом URA.RU сообщало, что в Басманном райсуде Москвы заочно арестовали крупного бизнесмена и главу разорившегося банка Кирилла Дугова. Его и ряд других лиц, которые контролировали кампанию, обвинили хищении почти 8 миллиардов рублей у кредитного учреждения, которое из-за этого осталось в долгах перед вкладчиками. Построившего первое в российской игровой зоне казино бизнесмена Рашида Таймасова объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. «В отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Летом URA.RU сообщало, что в Басманном райсуде Москвы заочно арестовали крупного бизнесмена и главу разорившегося банка Кирилла Дугова. Его и ряд других лиц, которые контролировали кампанию, обвинили хищении почти 8 миллиардов рублей у кредитного учреждения, которое из-за этого осталось в долгах перед вкладчиками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям