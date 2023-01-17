Производитель бытовой техники Electrolux возобновит работу в РФ под новым брендом 18 января 2023 в 04:46 Размер текста - 17 + Производитель бытовой техники Electrolux вернется на российский рынок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux, ранее покинувший страну из-за антироссийских санкций, весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Об этом рассказали источники в компании. «Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux весной запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux», — заявили источники в компании, слова которых приводит « Коммерсант ». Vard исходно планирует быть ориентирован на средний ценовой сегмент, однако планирует в будущем выйти в премиум. Осенью стало известно о том, что Electrolux покинул отечественный рынок в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Electrolux выпускает бытовую технику для гостиниц, баров и ресторанов, а также прачечных под брендами Zanussi, AEG, McCulloch, REX, Eureka и Electrolux. Шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux, ранее покинувший страну из-за антироссийских санкций, весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Об этом рассказали источники в компании. «Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux весной запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux», — заявили источники в компании, слова которых приводит «Коммерсант». Vard исходно планирует быть ориентирован на средний ценовой сегмент, однако планирует в будущем выйти в премиум. Осенью стало известно о том, что Electrolux покинул отечественный рынок в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Electrolux выпускает бытовую технику для гостиниц, баров и ресторанов, а также прачечных под брендами Zanussi, AEG, McCulloch, REX, Eureka и Electrolux. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям