17 января 2023

Производитель бытовой техники Electrolux возобновит работу в РФ под новым брендом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, стиральная машина, мвидео, м-видео, мвидео
Производитель бытовой техники Electrolux вернется на российский рынок Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux, ранее покинувший страну из-за антироссийских санкций, весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Об этом рассказали источники в компании.

«Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux весной запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux», — заявили источники в компании, слова которых приводит «Коммерсант». Vard исходно планирует быть ориентирован на средний ценовой сегмент, однако планирует в будущем выйти в премиум.

Осенью стало известно о том, что Electrolux покинул отечественный рынок в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Electrolux выпускает бытовую технику для гостиниц, баров и ресторанов, а также прачечных под брендами Zanussi, AEG, McCulloch, REX, Eureka и Electrolux.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux, ранее покинувший страну из-за антироссийских санкций, весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Об этом рассказали источники в компании. «Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux весной запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux», — заявили источники в компании, слова которых приводит «Коммерсант». Vard исходно планирует быть ориентирован на средний ценовой сегмент, однако планирует в будущем выйти в премиум. Осенью стало известно о том, что Electrolux покинул отечественный рынок в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Electrolux выпускает бытовую технику для гостиниц, баров и ресторанов, а также прачечных под брендами Zanussi, AEG, McCulloch, REX, Eureka и Electrolux.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...