Electrolux уходит из России

Шведский производитель Electrolux продал дочернюю компанию в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М.Видео. Тюмень, м видео, бытовая техника, стиральная машина, мвидео, м-видео, мвидео
Шведский Electrolux продал свою дочернюю компанию в России Фото:

Шведский производитель электротехники Electrolux продал свою дочернюю компанию в России. Она перешла российскому топ-менеджменту.

«Electrolux приостановила свою деятельность в России, когда начались военные действия на Украине. Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России. Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании», — говорится на сайте компании.

Electrolux выпускает бытовую технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka. Некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Также западные страны ввели санкции. Минпромторг разрешил ввозить в Россию некоторые товары в обход санкций, в их числе была продукция Electrolux.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Шведский производитель электротехники Electrolux продал свою дочернюю компанию в России. Она перешла российскому топ-менеджменту. «Electrolux приостановила свою деятельность в России, когда начались военные действия на Украине. Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России. Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании», — говорится на сайте компании. Electrolux выпускает бытовую технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka. Некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Также западные страны ввели санкции. Минпромторг разрешил ввозить в Россию некоторые товары в обход санкций, в их числе была продукция Electrolux.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...