Electrolux уходит из России

Шведский производитель электротехники Electrolux продал свою дочернюю компанию в России. Она перешла российскому топ-менеджменту.
«Electrolux приостановила свою деятельность в России, когда начались военные действия на Украине. Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России. Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании», — говорится на сайте компании.
Electrolux выпускает бытовую технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka. Некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Также западные страны ввели санкции. Минпромторг разрешил ввозить в Россию некоторые товары в обход санкций, в их числе была продукция Electrolux.
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