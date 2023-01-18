The New York Times: США нашли нового поставщика снарядов на Украину

Америка собирается направлять на Украину оружие со склада в Израиле. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Пентагон использует обширный, но малоизвестный склад американских боеприпасов в Израиле, чтобы помочь удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией», — сообщает издание со ссылкой на американских и израильских чиновников. Отмечается, что этот же склад поставлял оружие американской армии во время конфликта на Ближнем Востоке.
В материале говорится, что сейчас украинский конфликт превратился в борьбу на истощение, когда каждый день используются тысячи снарядов. Украинские запасы снарядов для оружия советского образца истощены, потому сейчас Киев может рассчитывать только на западную поддержку, подчеркивает автор статьи. Израиль не хотел направлять оружие на Украину, так как боялся испортить отношения с Россией. Уточняется, что эта крайняя мера говорит о том, что американские запасы так же истощены.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Он рассказал, что для передачи таких технологий потребуется некоторое время, передает RT. В то же время израильского премьера Беньямина Нетаньяху называют возможным посредником при переговорах России и Украины, передает телеканал 360.
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Америка собирается направлять на Украину оружие со склада в Израиле. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Пентагон использует обширный, но малоизвестный склад американских боеприпасов в Израиле, чтобы помочь удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в конфликте с Россией», — сообщает издание со ссылкой на американских и израильских чиновников. Отмечается, что этот же склад поставлял оружие американской армии во время конфликта на Ближнем Востоке. В материале говорится, что сейчас украинский конфликт превратился в борьбу на истощение, когда каждый день используются тысячи снарядов. Украинские запасы снарядов для оружия советского образца истощены, потому сейчас Киев может рассчитывать только на западную поддержку, подчеркивает автор статьи. Израиль не хотел направлять оружие на Украину, так как боялся испортить отношения с Россией. Уточняется, что эта крайняя мера говорит о том, что американские запасы так же истощены. Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Он рассказал, что для передачи таких технологий потребуется некоторое время, передает RT. В то же время израильского премьера Беньямина Нетаньяху называют возможным посредником при переговорах России и Украины, передает телеканал 360.