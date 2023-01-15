В Свердловскую область придет мартовская погода

16 января 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 16 января воздух прогреется до -6, -8 градусов Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в ближайшую неделю установится теплая погода. Местами температура воздуха поднимется -2 градусов тепла, сообщает метеоролог Алексей Пулин в своей telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Неделя ожидается теплой, со средней температурой -8, -13 градусов. При этом среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге [...] Ожидается, что в южной части Свердловской области ветер стихнет к вечеру 16 января», — сообщил метеоролог. Из-за отсутствия ветра на юге региона установится теплая погода — днем температура воздуха будет достигать -7, -2 градусов, на севере области будет прохладнее, и ветер сохранится. В Екатеринбурге 16 января обещают малооблачную погоду без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха днем -6, -8 градусов, ночью — -9,-11. При этом 9 января в регион пришла аномально холодная погода — столбик термометра опускался до -40 градусов. Из-за этого наблюдалась сложная дорожная ситуация, были закрыты некоторые участки дорог, а также отменены междугородние рейсы.

В Свердловской области в ближайшую неделю установится теплая погода. Местами температура воздуха поднимется -2 градусов тепла, сообщает метеоролог Алексей Пулин в своей telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Неделя ожидается теплой, со средней температурой -8, -13 градусов. При этом среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге [...] Ожидается, что в южной части Свердловской области ветер стихнет к вечеру 16 января», — сообщил метеоролог. Из-за отсутствия ветра на юге региона установится теплая погода — днем температура воздуха будет достигать -7, -2 градусов, на севере области будет прохладнее, и ветер сохранится. В Екатеринбурге 16 января обещают малооблачную погоду без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха днем -6, -8 градусов, ночью — -9,-11. При этом 9 января в регион пришла аномально холодная погода — столбик термометра опускался до -40 градусов. Из-за этого наблюдалась сложная дорожная ситуация, были закрыты некоторые участки дорог, а также отменены междугородние рейсы.