15 января 2023
14 января 2023

В Свердловскую область придет мартовская погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
В Екатеринбурге 16 января воздух прогреется до -6, -8 градусов

В Свердловской области в ближайшую неделю установится теплая погода. Местами температура воздуха поднимется -2 градусов тепла, сообщает метеоролог Алексей Пулин в своей telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Неделя ожидается теплой, со средней температурой -8, -13 градусов. При этом среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге [...] Ожидается, что в южной части Свердловской области ветер стихнет к вечеру 16 января», — сообщил метеоролог.

Из-за отсутствия ветра на юге региона установится теплая погода — днем температура воздуха будет достигать -7, -2 градусов, на севере области будет прохладнее, и ветер сохранится. В Екатеринбурге 16 января обещают малооблачную погоду без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха днем -6, -8 градусов, ночью — -9,-11.

При этом 9 января в регион пришла аномально холодная погода — столбик термометра опускался до -40 градусов. Из-за этого наблюдалась сложная дорожная ситуация, были закрыты некоторые участки дорог, а также отменены междугородние рейсы.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Свердловской области в ближайшую неделю установится теплая погода. Местами температура воздуха поднимется -2 градусов тепла, сообщает метеоролог Алексей Пулин в своей telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Неделя ожидается теплой, со средней температурой -8, -13 градусов. При этом среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге [...] Ожидается, что в южной части Свердловской области ветер стихнет к вечеру 16 января», — сообщил метеоролог. Из-за отсутствия ветра на юге региона установится теплая погода — днем температура воздуха будет достигать -7, -2 градусов, на севере области будет прохладнее, и ветер сохранится. В Екатеринбурге 16 января обещают малооблачную погоду без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха днем -6, -8 градусов, ночью — -9,-11. При этом 9 января в регион пришла аномально холодная погода — столбик термометра опускался до -40 градусов. Из-за этого наблюдалась сложная дорожная ситуация, были закрыты некоторые участки дорог, а также отменены междугородние рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...