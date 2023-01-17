Курганские коммунальщики получат сотни миллионов на ремонт новых участков дорог

«Водный Союз» получит почти 400 млн рублей на ремонт водопроводных и канализационных сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Водный Союз» получит второй федеральный кредит на ремонт ветхих сетей. На реконструкцию водопровода и канализации по улице Дзержинского из Фонда национального благосостояния будет направлено порядка 400 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. В прошлом году на ремонт семи участков сетей по ул. Коли Мяготина длиной почти 3,5 километра было получено около 265 миллионов рублей.

«В 2023 году Акционерное общество „Водный Союз“ получит второй крупный заем из Фонда национального благосостояния на ремонт ветхих сетей. 495,5 миллионов рублей, из которых 396,5 миллионов рублей — средства фонда, а 99 миллионов рублей — собственные средства компании, будет направлено на реконструкцию водопровода и канализации по ул. Дзержинского, а также на продление ремонтируемого участка ул. Коли Мяготина до пересечения с ул. Невежина. Сроки производства работ — 2023—2024 годы», — говорится в сообщении. Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика.

От пр. Машиностроителей до Дзержинского кольца планируют провести реконструкцию трех изношенных на 100% участков водопровода диаметром 150-200 мм. Общая протяженность участка составит более одного километра. На участке от пр. Машиностроителей до ул. Омской проведут реконструкцию ветхого железобетонного коллектор диаметром 1400 мм, протяженность которого более двух километров. «Отметим, что данные сети попали под реконструкцию ввиду крайне высокого процента аварийности. За последние пять лет на коллекторе по ул. Дзержинского произошло 26 аварийных ситуаций, на водопроводных участках — 25. Согласно договоренностям с администрацией города, после нас на ул. Коли Мяготина и ул. Дзержинского зайдут дорожники для укладки нового асфальтового покрытия», — добавил гендиректор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на ремонт закрыли улицу Коли Мяготина из-за замены ветхих сетей. Ремонт планируют завершить летом 2023 года.