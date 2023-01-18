Володин призвал судить Меркель и Олланда на трибунале

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда свидетельствуют о том, что Киев готовился к военным действиям с Россией и должны быть использованы как доказательства на международном трибунале. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Руководитель совета безопасности Украины [Алексей Данилов] признался: киевский режим готовился к войне с Россией. Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — заявил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что европейские лидеры собирались развязать мировую войну, потому специальная военная операция была единственно правильным ходом.
Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы только для того, чтобы дать Киеву подготовиться к военному конфликту, передает RT. Такое же мнение позднее высказал Франсуа Олланд. Президент России Владимир Путин рассказал, что разочарован их ложью о мире.
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Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда свидетельствуют о том, что Киев готовился к военным действиям с Россией и должны быть использованы как доказательства на международном трибунале. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Руководитель совета безопасности Украины [Алексей Данилов] признался: киевский режим готовился к войне с Россией. Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — заявил Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что европейские лидеры собирались развязать мировую войну, потому специальная военная операция была единственно правильным ходом. Меркель выступила с заявлением, что Минские соглашения были необходимы только для того, чтобы дать Киеву подготовиться к военному конфликту, передает RT. Такое же мнение позднее высказал Франсуа Олланд. Президент России Владимир Путин рассказал, что разочарован их ложью о мире.