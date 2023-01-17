17 января 2023

Тюменский губернатор Моор посетит ЛНР, чтобы победить на выборах 2023

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Семинар-совещание в
Губернатору Моору рекомендовали посетить освобожденные территории ЛНР для поднятия политического рейтинга Фото:

Губернатор Тюменской области отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к аппарату губернатора региона.

«Такие рекомендации в администрации президента дали большинству губернаторов, которые планируют переизбираться в 2023 году. Моор не исключение. Его повторный визит на освобожденные территории ЛНР планируется на это лето. При хорошей работе информационной политики не исключено, что поездка добавит губернатору политических очков и повысит его рейтинг к выборам», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Глава региона уже посещал территории ЛНР. Летом 2022 года он побывал в подшефном Тюменской области Краснодоне. Александр Моор встречался с местными главами и чиновниками.

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Губернатор Тюменской области отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к аппарату губернатора региона. «Такие рекомендации в администрации президента дали большинству губернаторов, которые планируют переизбираться в 2023 году. Моор не исключение. Его повторный визит на освобожденные территории ЛНР планируется на это лето. При хорошей работе информационной политики не исключено, что поездка добавит губернатору политических очков и повысит его рейтинг к выборам», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Глава региона уже посещал территории ЛНР. Летом 2022 года он побывал в подшефном Тюменской области Краснодоне. Александр Моор встречался с местными главами и чиновниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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