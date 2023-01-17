Депутат курганской гордумы получила новую должность

Романович стала и. о. регионального руководителя движения «Волонтеры Победы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской городской думы Анастасия Романович назначена исполняющим обязанности регионального руководителя движения «Волонтеры Победы». Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 18 января я исполняю обязанности регионального руководителя движения „Волонтеры Победы“. Это огромная честь для меня и большая ответственность», — указано в посте. По словам Романович, она будет курировать работу волонтеров. Информацию о назначении ее на должность и. о. регионально руководителя подтверждают и в общественной приемной Курганской области.

Как отметила депутат, перед ней поставили несколько задач, одна из основных — следить за сохранением исторической правды про Великую Отечественную войну. « Буду помогать оставшимся в живых ветеранам, беречь память о тех, кто уже ушел, об их подвигах и делах, помогать сохранять памятники и находить молодым людям их родственников-героев», — говорит депутат.

До этого URA.RU писало, что приоритетным направлением, которое может претендовать на финансовую поддержку от администрации Кургана в 2023 году, признано патриотическое воспитание. Проекты, направленные на укрепление единства российского народа, будут иметь повышенные шансы получить гранты на реализацию.