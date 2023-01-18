Baza: в Воронежской области разыскивают дезертира из зоны СВО

18 января 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Предполагается, что дезертир имеет себе автомат и патроны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего из части в зоне спецоперации. Об этом сообщают жители Воронежа в городских соцсетях. «По предварительным данным мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год. При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат», — уточняет telegram-канал Baza, прикладывая фото с ориентировкой. Уточняется, что дезертир 13 января самовольно покинул часть. Предполагается, что он вооружен автоматом и при себе имеет патроны. Ранее сообщалось, что дезертира из Челябинской области на пять лет отправили в колонию. Он в конце августа самовольно покинул место службы в Челябинске.

В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего из части в зоне спецоперации. Об этом сообщают жители Воронежа в городских соцсетях. «По предварительным данным мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год. При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат», — уточняет telegram-канал Baza, прикладывая фото с ориентировкой. Уточняется, что дезертир 13 января самовольно покинул часть. Предполагается, что он вооружен автоматом и при себе имеет патроны. Ранее сообщалось, что дезертира из Челябинской области на пять лет отправили в колонию. Он в конце августа самовольно покинул место службы в Челябинске.