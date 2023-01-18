Baza: в Воронежской области разыскивают дезертира из зоны СВО

В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего из части в зоне спецоперации. Об этом сообщают жители Воронежа в городских соцсетях.
«По предварительным данным мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год. При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат», — уточняет telegram-канал Baza, прикладывая фото с ориентировкой. Уточняется, что дезертир 13 января самовольно покинул часть. Предполагается, что он вооружен автоматом и при себе имеет патроны.
Ранее сообщалось, что дезертира из Челябинской области на пять лет отправили в колонию. Он в конце августа самовольно покинул место службы в Челябинске.
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В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего из части в зоне спецоперации. Об этом сообщают жители Воронежа в городских соцсетях. «По предварительным данным мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год. При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат», — уточняет telegram-канал Baza, прикладывая фото с ориентировкой. Уточняется, что дезертир 13 января самовольно покинул часть. Предполагается, что он вооружен автоматом и при себе имеет патроны. Ранее сообщалось, что дезертира из Челябинской области на пять лет отправили в колонию. Он в конце августа самовольно покинул место службы в Челябинске.