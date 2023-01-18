Под Киевом вертолет упал на детский сад

18 января 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Вертолет упал на детский сад в Броварах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вертолет упал на детский сад в Киевской области. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «В Киевской области в Броварах на детский сад рухнул, по некоторым данным, беспилотник или вертолет», — сообщает Readovka. Уточняется, что в здании детского сада могут находиться дети. Очевидцы рассказывают, что слышали взрыв, после которого начался пожар. Представитель полиции Киевской области Прянишникова заявила, что вертолет мог принадлежать ВСУ. Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры в Броварах, об этом он сообщил в своем telegram-канале. Сообщается как минимум о двоих погибших. Обновлено: МВД Украины заявило о пятерых пострадавших, передает «Страна.ua».

Вертолет упал на детский сад в Киевской области. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «В Киевской области в Броварах на детский сад рухнул, по некоторым данным, беспилотник или вертолет», — сообщает Readovka. Уточняется, что в здании детского сада могут находиться дети. Очевидцы рассказывают, что слышали взрыв, после которого начался пожар. Представитель полиции Киевской области Прянишникова заявила, что вертолет мог принадлежать ВСУ. Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры в Броварах, об этом он сообщил в своем telegram-канале. Сообщается как минимум о двоих погибших. Обновлено: МВД Украины заявило о пятерых пострадавших, передает «Страна.ua».